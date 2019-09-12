Исламабад, , 11:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Индии призвало Пакистан и КНР остановить работы над Китайско-пакистанским экономическим коридором, часть которого проходит по территории Азад Кашмира (контролируется Пакистаном). Индия считает, что эта территория незаконно оккупирована Пакистаном.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар осудил упоминание бывшего индийского штата Джамму и Кашмир в совместном заявлении по итогам визита министра иностранных дел КНР Вана И в Пакистан. Индийский МИД также отметил, что Нью-Дели выступает решительно против «любых действий Пакистана и Китая», которые могут нарушить статус кво в Кашмире.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который начинается в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР и заканчивается в пакистанском глубоководном порту Гвадар (провинция Белуджистан) — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».