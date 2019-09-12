Исламабад, , 11:51 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши представил в Совете по правам человека (СПЧ) ООН совместное заявление «более чем 50 стран», выразивших обеспокоенность ситуацией в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, страны, подписавшие совместное заявление (большинство — мусульманские страны), присоединились к реакции Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая осудила действия индийских властей в Кашмире. Ранее Шах Мехмуд Куреши призвал ООН создать специальную независимую комиссию для расследования фактов нарушения прав человека в индийском Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.