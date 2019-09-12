Исламабад, , 14:14 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что единственным путем разрешения проблемы Кашмира является медиация с участием третьей стороны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана сделал это заявление в интервью швейцарскому телевидению в Женеве. Шах Мехмуд Куреши отметил, что при нынешнем положении «найти выход из тупика» не представляется возможным. Ранее президент США Дональд Трамп вновь предложил себя в качестве посредника на переговорах между Индией и Пакистаном.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.