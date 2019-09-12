Нью-Дели, , 11:40 — REGNUM Вооруженные силы Индии планируют первые масштабные учения на границе с Китаем с участием ВВС и недавно сформированного 17-ого ударного горного корпуса.

По сообщению индийского информационного агентства Джагран со ссылкой на источники в вооруженных силах Индии, задача учений, которые должны пройти в октябре в штате Аруначал-Прадеш, заключается в повышении боеспособности недавно сформированного 17-ого ударного горного корпуса. В ходе учении планируется перебросить 2500 военнослужащих, тяжелые гаубицы и бронетехнику по воздуху из штата Западная Бенгалия в предполагаемый район операции в горах. В переброске войск будут задействованы военно-транспортные самолеты Ан-32, С-17 и С-130J Super Hercules.

Индийское информационное агентство Джгран также назвало потенциального «противника», для противодействия которому готовят 17-ого ударный горный корпус — это Народно-освободительная армия Китая.