Москва, , 11:39 — REGNUM Текущая международная ситуация не исключает угрозу ядерной войны. Об этом заявил 12 сентября журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

США, по его словам, дают понять, что не готовы к предметному разговору о продлении СНВ-3 — договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Российский подход к стратегической стабильности заключается в сохранении и укрепление режимов контроля над вооружениями. По отношению к США Москва выступает за возобновление полноценного диалога по этой проблематике, сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские сенаторы Роберт Менендес и Адам Смит указали на потерю американской строной права на инспекции российских стратегических ядерных сил в случае непродления СНВ-3.

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