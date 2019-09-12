* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:56 — REGNUM 11 сентября официальные представители 217 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) в результате операции, проведенной Военно-воздушными силами Афганистана, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мавлави Джамал.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, операция Военно-воздушных сил Афганистана по уничтожению высокопоставленного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Хаваджах Бахаводин провинции Тахар.

По словам официальных представителей 217 корпуса Национальной армии Афганистана, Мавлави Джамал был одним из лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар и нес ответственность за организацию серии терактов и подготовку нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.