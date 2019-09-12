Гардез, Афганистан, , 11:56 — REGNUM 11 сентября официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Пактия (столица провинции — г. Гардез) в результате операции, проведенной силами международного контингента в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», силы международного контингента в Афганистане нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Джаджи Арйоб провинции Пактия.

По словам официальных представителей 203 корпуса Национальной армии Афганистана, среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также числятся несколько командиров, ответственных за организацию нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.