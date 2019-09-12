Кабул, , 11:37 — REGNUM 11 сентября официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана при поддержке сил местного ополчения смогли выбить боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из уезда Киран-ва-Мунджан провинции Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад) и вернуть правительственный контроль над ним.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе операции по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и освобождения уезда Киран-ва-Мунджан провинции Бадахшан силы группировки понесли значительные потери.

Уезд Киран-ва-Мунджан провинции Бадахшан славится значительными запасами афганского лазурита, поэтому контроль над ним имеет особое значение.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.