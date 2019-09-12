Могадишо, , 11:33 — REGNUM Австралийское правительство назвало ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали главным источником террористической угрозы для развитого мира. Сомалийское «отделение» террористов было впервые включено в список террористических группировок после того, как комитет по разведке и безопасности Парламента подписал пересмотренный список угроз для Австралии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Заместитель генерального директора комитета Хизер Кук заявила, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляют первостепенную угрозу для австралийцев, в частности тех, кто находится в регионе Африканского Рога. «Эти террористы, в том числе и в Сомали, склонны преследовать жителей Запада для похищения людей с целью последующего выкупа», — сказала Кук, добавив: «После того, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было разбито на Ближнем Востоке, террористы решили создать новый сильный халифат на африканском континенте, а именно в Сомали».

Министерство внутренних дел Австралии уже рассматривает рекомендации комитета относительно потенциальной угрозы террористической ячейки в Сомали. МВД согласилось с тем, что базирующаяся в Сомали группа боевиков и еще пять отдельных лиц, которые должны быть включены в список, должны рассматриваться как террористические организации.

В МВД Австралии заявили, что к террористам должно быть обращено пристальное внимание, чтобы обеспечить надлежащий контроль за их деятельностью.