Аддис-Абеба, , 12:25 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил награду от Ассоциации политических консультантов Африки — APCAfrica в знак признания его вклада в установление и развитие демократии в Эфиопии. Президент Ассоциации Кехинде Бамигбетан заявил, что после прихода к власти премьер-министр Ахмед внес большой вклад в развитие демократии в стране, провел реформы, освободил многих политзаключенных и вернул в страну оппозиционные политические партии в изгнании, деятельность которых была запрещена. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Бамигбетан выступил с таким заявлением на 4-м Африканском политическом саммите в Аддис-Абебе, открывшемся под лозунгом «Финансирование политических кампаний и выборов в Африке», отметив крайне высокие достижения эфиопского премьера в области строительства демократии. Он добавил, что тот факт, что саммит проходит в Аддис-Абебе, говорит о формировании Эфиопии как платформы для свободного обмена политическими мнениями.

Саммит направлен на продвижение и развитие демократического процесса, его принципов и практики. Он также помогает установить и поддерживать отношения между членами ассоциации и политическими, а также общественными институтами для содействия взаимопониманию и сотрудничеству в вопросах, касающихся политической деятельности и общественных дел.

Президент Европейской ассоциации политических консультантов (ЕАПК) Игорь Минтусов поделился с участниками опытом и философией сбора средств для проведения выборов и избирательных кампаний. Минтусов подчеркнул необходимость использования современных технологий и воздействия небольших объемов финансов, собранных у потенциальных избирателей, для эффективного ведения политических кампаний.