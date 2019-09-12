Приштина, , 11:26 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан объявил, что в течение месяца на встрече конституционных представителей в Праге он поднимет вопрос о возможности отозвать признание Чехией независимости Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

На вопрос, может ли Сербия ожидать, что страна ЕС (Европейского союза) пересмотрит свою позицию в отношении независимости Косово в ближайшем будущем, Земан ответил, что он не диктатор, чтобы единолично принимать подобного рода решения, но он может поднять вопрос об этом, на совете конституционных представителей в Праге примерно через месяц.

«Я рад, что господин министр Метнар (министр внутренних дел Чехии) заявил, что признание Косово было ошибкой. Вероятно, он будет на моей стороне, а кто будет на другой — увидим через месяц», — сказал Земан.