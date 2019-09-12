Приштина, , 14:21 — REGNUM Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что решение избирательной комиссии Косово об отмене права голоса сербов, имеющих удостоверение личности Республики Сербия, является попыткой устранить сербов из политической жизни Косово и Метохии. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Марко Джурич также подчеркнул, что решение Центральной избирательной комиссии Косово о том, что все документы для идентификации избирателей должны быть выданы во время досрочных выборов, противоречит применимым законам, принятым самим парламентом республики.

По словам Джурича, это показатель того, что нынешнему руководству Косово неугодно участие сербов на выборах.