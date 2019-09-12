Джакарта, , 11:18 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила глубочайшие соболезнования в связи с кончиной третьего президента Республики Индонезии Бухаруддина Юсуф Хабиби, сообщает Sindonews.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с кончиной третьего президента Индонезии Бухаруддина Юсуф Хабиби. Мы потеряли настоящего государственного деятеля… умного, всегда оптимистичного и позитивного человека. Покойся с миром», — написала Ретно Марсуди в своем аккаунте в Twitter.

Известно, что бывший президент Индонезии родился 25 июня 1936 года в городе Парепаре провинции Южный Сулавеси. Его отец был родом с Сулавеси, а мать принадлежала к яванским аристократам из султаната Джокьякарта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ОАЭ и премьер-министр Малайзии направили соболезнования в связи с кончиной третьего президента Индонезии Бухаруддина Юсуф Хабиби.

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