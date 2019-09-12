Белград, , 11:21 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, комментируя запрет на въезд делегации армии Сербии хорватскими пограничниками, заявила, что спор между Белградом и Загребом — это спор между антифашистами и фашистами. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

7 сентября, хорватские пограничники отказали во въезде в республику сербской военной делегации, которой предстояло принять участие в памятных мероприятиях, посвященных жертвам Второй мировой войны. По словам хорватской стороны, у делегации отсутствовал ряд необходимых документов для въезда в республику.

«Случилось так, что наша делегация, молодые кадеты, отправились почтить память жертв в Ясеновце (лагере смерти на территории Независимого Государства Хорватия в годы Второй мировой войны), в место, где произошла одна из самых кровопролитных массовых казней в Европе во время Второй мировой войны. Данная проблема — это не конфликт между Белградом и Загребом, Сербией и Хорватией, а конфликт между антифашизмом и фашизмом», — сказала Брнабич, комментируя конфликт с Загребом.

По словам премьера, если в Хорватии не возбраняется приветствие усташей (представителей хорватской фашистской организации действовавшей в годы Второй мировой войны) «За дом — готовы!», то ни одна протестная нота не сможет изменить ее мнение по данному вопросу.