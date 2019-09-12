Приштина, , 11:16 — REGNUM 11 сентября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай прокомментировал отставку советника президента США Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Болтон был одним из немногих американских политиков, высказывавшихся против независимости Косово и демонизации России. Косовские власти выражали беспокойство в связи с его встречами с представителями политической элиты Сербии, после одной из которых глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что «никогда раньше мы не понимали друг друга так хорошо». Сторонники партии Харадиная «Альянс за будущее Косово не скрывали своего ликования в связи с отставкой Болтона. Тон Харадиная был более сдержанным.

По словам Харадиная, отставка Болтона связана с тем, что в Вашингтон поступили ошибочные предложения с Балкан. Речь идет об идее «коррекции границы» между Косово и Сербией, предполагающей обмен территориями между республиками с целью приближения границ к линиям этнического расселения.

«Я очень уважаю посла Болтона, он всегда был тем человеком, который сражается за интересы Америки в первых рядах. Что касается проблемы Балкан и Косово, я думаю, что ошибки были сделаны на Балканах, а не в Вашингтоне, последовали ошибочные предложения от некоторых балканских лидеров, то есть от президента Вучича (глава Сербии Александр Вучич, примечание переводчика), но ошибки были сделаны и другими», — заявил Харадинай.

По словам косовского лидера, институты безопасности США защищают Косово, поскольку по Косово проходит линия раздела влияния США и России.

«Я убежден, что Америка в любом случае будет за Косово», — заявил Харадинай.