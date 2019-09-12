Приштина, , 12:17 — REGNUM 11 сентября посол США в Косово Филип Коснетт в речи, посвященной годовщине трагических событий 11 сентября 2001 года в США заявил, что нападение террористов в тот день затронуло не только США — оно унесло жизни граждан ещё 77 стран. Таким образом, атака на Всемирный торговый центр была нападением на весь цивилизованный мир.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Коснетт подчеркнул, что американцы никогда не забудут ту поддержку, которую получили США во всём мире после теракта, в особенности немедленно предоставленную искреннюю поддержку Косово.

«После атаки по всему Косово люди собирались и устраивали шествия в поддержку США, зажигали памятные свечи и сдавали кровь. Несколько косоваров даже добровольно присоединились к американской армии для того, чтобы сражаться в глобальной борьбе против терроризма. Это спонтанное и искреннее проявление поддержки подтверждает существование глубокой связи между народами Америки и Косово. Это устойчивое партнерство стоит выше всех партией и политических лидеров», — заявил представитель США.