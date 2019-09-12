Тирана, , 11:11 — REGNUM Глава парламента Албании Грамоз Ручи встретился с недавно прибывшей в страну послом Хорватии в Албании Саней Буяс Юрагой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ручи поблагодарил хорватского посла за долгую работу над укреплением отношений и сотрудничества между Албанией и Хорватией.

«Хорватия — лучший адвокат Албании в процессе начала переговоров (с ЕС о вступлении в ЕС) и мы надеемся, что ее влияние существенно возрастет с переходом к ней председательства в ЕС в январе 2020. В последнее время явно обнаружился новый импульс к экономическому сотрудничеству между двумя странами», — подчеркнул Ручи.

В ответном слове Ярага подтвердила, что Хорватия поддержит интеграцию Западных Балкан в ЕС, что подтвердится в ходе её председательства в ЕС в первом полугодии будущего года.