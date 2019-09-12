Скопье, , 14:05 — REGNUM Международный институт Ближнего востока и балканских исследований, находящийся в Словении, опубликовал аналитический материал, в котором говорится, что Северная Македония подвергается и будет подвергаться нападкам, целью которых является дискредитация нынешнего коалиционного правительства и государственных институтов, проводящих курс на вступление в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, речь идет о деле «Рэкет», появлении в итальянских СМИ видео, свидетельствующего о причастности Генерального прокурора Специальной прокуратуры, занимающейся проверкой честности высшего эшелона чиновников, Катицы Яневой к коррупции и вымогательствам.

«Как показывает опыт нечто похожее происходило и в Черногории до момента её полного вхождения в НАТО. Операция международной разведки «Рэкет» была подготовлена и во всех тонкостях продумана вне Северной Македонии», — заявляют в Международном институте.