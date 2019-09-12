Ставрополь, , 11:08 — REGNUM Владимир Владимиров официально объявлен победителем на выборах губернатора Ставропольского края. За него проголосовали 79,64% избирателей. Об этом сообщил в ходе заседания избиркома, посвященного итогам выборов, председатель краевой ЦИК Евгений Демьянов.

«Выборы признаны состоявшимися. <…> Считать избранным на пост губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова», — заявил он.

Результаты его соперников таковы: Виктор Соболев — 9,29%, Геннадий Ефимов — 3,97%, Николай Кряжев — 2,83%, Александр Кузьмин — 2,57%.

Напомним, выборы губернатора Ставропольского края прошли в единый день голосования 8 сентября. Они состоялись при высокой явке избирателей. К избирательным урнам явились 66,86% избирателей. Напомним, в прошлых выборах губернатора в 2014 году участвовали около 48% жителей региона, включенных в списки для голосования.

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