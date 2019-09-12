Тирана, , 14:06 — REGNUM Президент Албании Илир Мета впервые огласил якобы секретную информацию о том, что 8 июня противники правительства собирались поджечь здание парламента страны с целью дискредитировать предстоящие местные выборы 30 июня.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данные заявления Мета сделал, находясь на допросе у следственной комиссии, которая должна принять решение о том, было ли конституционным решение президента о перенесении даты местных выборов с 30 июня на другое число.

Представители оппозиции опровергли заявления президента, заявив, что подобных планов у них не было. В частности, об этом заявило руководство Демократической партии Албании.