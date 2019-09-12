Эрбиль, Ирак, , 11:09 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с дипломатической делегацией из Соединенных Штатов, об этом 11 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Во главе делегации находился заместитель главы американского посольства в Ираке Брайан Макфитерс.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и отношения Иракского Курдистана с центральным правительством в Багдаде.

Американская сторона подтвердила свою приверженность сотрудничеству с Эрбилем и совместным действиям по ликвидации остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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