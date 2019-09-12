Белград, , 11:22 — REGNUM В муниципалитете Сербии Медведжа, значительную часть населения которого составляют албанцы, прошли местные выборы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе выборов почти пять тысяч албанцев оказались исключены из списков избирателей. При этом всего в голосовании имели право принять 6602 гражданина Сербии с 28 избирательных участков.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, в Медведжу прибыло несколько автобусов с албанцами из Косово, зарегистрированными в этом муниципалитете. За кресла в муниципальном законодательном органе Медведжи боролись 6 партий и коалиций, из которых четыре сербские и две албанские.