Киев, , 11:03 — REGNUM Двое депутатов от фракции «Слуга народа», которых накануне уличили в «кнопкодавстве» (голосовали за коллег депутатов), принесли свои личные извинения народу Украины и пообещали перечислить месячную зарплату на благотворительность.

«Хочу извиниться за то, что произошло. В моих действиях не было какого-то умысла. Все было в турборежиме, вышло ошибочно. Я переживал, чтобы мы действительно проголосовали за эти законы так, как подсказывали мне мои душа и сердце. Хочу извиниться и сказать, что я готов передать свою месячную зарплату в благотворительные фонды за эту ошибку», — сказал депутат Сергей Литвиненко.

«Уважаемые коллеги, также хочу принести официальное извинение перед всеми. Для меня было важным, чтобы законопроект был проголосован. Хотя это не является оправданием. Я это понимаю. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. Я также присоединяюсь к позиции отдать свою зарплату благотворительному фонду. Это станет посылом не совершать не личное голосование», — добавила Елена Копанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне журналисты движения «Честно» зафиксировали три случая «кнопкодавства» депутатов Литвиненко Сергея, Копанчук Елены, Ковалева Александра. Не личное голосование нарушает закон о регламент работы Рады и закон о статусе народного депутата.