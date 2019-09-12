Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В правительстве России утвердили список государств, граждане которых с 1 октября 2019 года смогут приезжать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.

Туристы в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным СМИ, в перечень таких государств включены 53 страны, в том числе все страны Европейского союза.

Чтобы получить электронную визу, иностранному гражданину нужно будет заполнить заявление на сайте МИД РФ не позднее четырех дней до предполагаемой даты въезда в Россию. Виза выдается на срок до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в РФ не более восьми суток. Для получателей такая виза бесплатна.

Несколько месяцев назад врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к президенту РФ с просьбой ввести режим электронной визы в городе, что будет способствовать развитию туризма в регионе. Владимир Путин поддержал это предложение и подписал соответствующий указ о введении режима электронной визы не только в Петербурге, но и в Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2019 года Санкт-Петербург посетили более 1,5 миллионов иностранных туристов. Это на 15% больше, чем за первое полугодие 2018 года. Значительно возросло число гостей из Италии, Франции и Германии.

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Власти города рассчитывают, что общее количество российских и иностранных туристов в Петербурге с нынешних 8,2 млн в год в ближайшие пять лет возрастет до 12 млн в год.

Впервые режим электронной визы был введен указом президента от марта 2017 года на территории свободного порта Владивосток. Такую визу могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 года.

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С 1 января 2021 годаэлектронные визы будут введены на территории всей страны.

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