Ереван, , 10:54 — REGNUM Сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна уже четвертый день собираются возле суда общей юрисдикции в Ереване, требуя его освобождения. Об этом 12 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Рядом с активистами дежурят полицейские, которые будут обеспечивать правопорядок во время заседания суда по делу Кочаряна, назначенного на сегодня.

Напомним, уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна началось после бархатной революции. Кочаряну было предъявлено обвинение в нарушении Конституции во время разгона акций протеста 1 марта 2008 года.