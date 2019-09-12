Грузия, , 10:45 — REGNUM На очереди в государственные детские сады города Батуми стоят 1,6 тыс. детей или 20% от общей численности обучающихся в дошкольных учреждениях, передает телеканал Imedi со ссылкой на объединение детских садов города.

Отмечается, что в городе действует 32 государственных детских сада, в которых числятся 8 тыс. воспитанников. К сентябрю 2019 года дошкольные учреждения выпустили 2,5 тыс. воспитанников и приняли 2,4 тыс. детей, отметили в объединении детских садов Батуми.

Основной причиной нехватки мест в детских садах местные власти называют увеличение численности населения города. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что мэрия планирует реализовать проекты, которые позволят решить эту проблему.

Напомним, учебно-воспитательный процесс в грузинских детских садах начнется 16 сентября. В Тбилиси планируется запустить 180 детских садов, в которых зарегистрировано 61 тыс. детей.

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