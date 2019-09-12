Брюссель, , 10:42 — REGNUM Европейский союз должен занять нейтральную позицию в случае конфликта США и России. Такого мнения придерживается большинство граждан, проживающих в странах ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией YouGov для Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и опубликованного на сайте совета.

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За такой нейтралитет в отношении двух конкурирующих великих держав выступили во всех государствах — членах Евросоюза, кроме одного. Исключение составила Польша. Здесь за нейтральную позицию высказались 45% граждан (для сравнения: в Австрии таких оказалось 85% опрошенных). При этом большинство граждан хотели бы, чтобы в споре с Россией ЕС встал на сторону США (33%).

В Дании за нейтралитет выступили 53% опрошенных, а за поддержку США — 28%.

В Испании, Нидерландах, Франции, Румынии, Швеции и Италии нейтральными предпочитают оставаться 62−68%. Сторонников нейтралитета больше 70% в Венгрии, Германии, Греции и Австрии.

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Количество сторонников России в конфликте с США колеблется в диапазоне от 4% до 9%. Наиболее положительно к России настроены граждане Словакии — здесь российскую сторону заняли бы 20% опрошенных.

Добавим, что в опросе YouGov приняли участие 60 тыс. респондентов из 14 стран Евросоюза — Польши, Румынии, Дании, Греции, Италии, Австрии, Словакии, Франции, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Германии, Испании и Швеции.

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