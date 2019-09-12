Челябинск, , 10:40 — REGNUM В Челябинской области бывший министр социальных отношений Олег Бехтерев и его сообщница могут вернуть в федеральный бюджет 29 млн 372 тыс. 740 рублей, похищенные ранее. Решение вынес Советский райсуд Челябинска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Также суд постановил взыскать с экс-чиновника взятку в размере 3,6 млн рублей, которую, как ранее было установлено следствием и судом, получил от своей сообщницы. Эта сумма также подлежит взысканию в федеральный бюджет.

Отметим, с иском в Советский райсуд обратился прокурор Тракторозаводского района Челябинска. Решение суда пока не вступило в силу.

Отметим, Бехтерев и его сообщница были осуждены ранее. Суд установил, что Бехтерев при пособничестве предпринимателя Ирины К. похитил 29 372 740 рублей, которые были выделены для обеспечения инвалидов региона необходимыми техническими средствами реабилитации. Похищение произошло через заключение госконтрактов с предприятием К. и другими подконтрольными ей. При этом цены оказались завышены.

Суд признал подсудимых, в зависимости от роли каждого, в растрате и пособничестве в растрате, а также в получении и даче взятки. При этом во всех случаях фигурировал особо крупный размер денежных средств.

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