Анкара, , 10:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом 12 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны обсудили миграционные вопросы, являющиеся общей темой для беспокойства. Также были обсуждены проблемы Ливии и Сирии.

Турция играет активную роль в помощи Европейскому союзу в борьбе с потоками нелегальных мигрантов, соответствующее соглашение было заключено в 2015 году. Тогда Анкара перекрыла границу для беженцев, что снизило потоки людских масс в содружество.

Однако в последнее время официальные лица Турции высказывают озабоченность по поводу продолжающегося притока в свою страну нелегалов, ранее Эрдоган заявил, что государство может с этим не справиться.

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