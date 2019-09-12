Киев, , 10:32 — REGNUM Депутаты партии «Слуги народа» очень недовольны проектом закона президента Украины о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, сообщает сегодня, 12 сентября, издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Раде.

Верховная рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что главная причина недовольства — норма, согласно которой предлагается лишать народных депутатов мандата за невхождение во фракцию и за прекращение членства во фракции.

«Они с нами не считаются… Офис президента и руководство партии хотят сделать из фракции абсолютно ручных животных», — заявил собеседник изданию.

Отметим, что накануне о такой проблеме публично заявил депутат «Слуги народа» Александр Дубинский. Он отметил, что под действие вышеупомянутой нормы попадают не только победители выборов по партийным спискам, но и мажоритарщики, которые выходят из фракции. Более того, уточнил депутат — скандальная поправка не была внесена в сравнительную таблицу, которую раздают депутатам при рассмотрении законопроекта, так что обнаружили ее «совершенно случайно».

«Я это рассматриваю как глупую попытку втихаря протянуть норму, которая взорвет фракцию изнутри. Но с другой стороны я считаю это довольно позитивным моментом. Нас стимулировали читать все законопроекты», — прокомментировал происходящее депутат.

ИА REGNUM отмечает, что руководство фракции «Слуга народа» ситуацию со скандальной нормой еще не комментировало. Партия Зеленского имеет 254 мандата в парламенте нынешнего созыва и формирует монобольшинство.