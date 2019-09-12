Куала-Лумпур, , 10:27 — REGNUM Министр энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Малайзии Ео Би Инь заявила, что, согласно фактам, Индонезия несет ответственность за смог в Малайзии, сообщает Sindonews.

Комментарий был дан в ответ на заявление министра окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая, которая отрицает обвинения в том, что Индонезия является единственной причиной появления смога в Малайзии.

«Пусть факты говорят сами за себя. Министр Сити Нурбая не должна это отрицать», — написала Ео Би Инь на своей странице в Facebook.

Издание также отмечает, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отказался комментировать заявление индонезийского министра.

«Неважно. Это просто личный комментарий. Мы не будем ничего говорить об этом», — заявил журналистам Махатхир Мохамад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малайзия предложила Индонезии помощь в борьбе с лесными пожарами на Калимантане и Суматре.

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