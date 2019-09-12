Киев, , 10:21 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос увольнения Центральной избирательной комиссии в полном составе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне соответствующий законопроект поддержал профильный парламентский комитет по вопросам государственного строительства — за проголосовали 16 членов комитета, против всего 2, еще 7 воздержались.

Напомним, что по мнению президента Украины, нынешний состав ЦИК «неоднократно проявлял недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». Между тем, в комиссии отмечают, что состоявшиеся в этом году и президентские, и парламентские выборы признаны «честными и демократическими» как народом Украины, так и международным сообществом, и ни одно судебное решение не указывает на предвзятость ведомства в ходе выборов.

Гражданская сеть «Опора» — одна из главных наблюдающих за выборами общественных организаций — выступила сзаявлением, в котором говорится, что высший орган администрирования выборов на Украине превращается в заложника политической конъюнктуры.

Эксперты организации заявляют, что такая практика неприемлема, поскольку может «системно и навсегда» дискредитировать ЦИК Украины как институт, а вместе с ней и ход любых выборов, и может ставить под сомнение их результат.

Похожее мнение накануне высказывали и политологи — если ЦИК Украины увольняют из-за нарушений на президентских и парламентских выборах, то встает вопрос, насколько легитимными тогда являются результаты этих выборов.