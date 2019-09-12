Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Россия должна быть более открытой в плане проведения военных учений в акватории Балтийского моря. Такое заявление на полях конференции в Гудзоновском институте сделал государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

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Гарисонс пояснил, что это будет способствовать снижению напряжённости, которая возникла после событий 2014 года. Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошёл госпереворот, в результате которого Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о своей независимости, а Крым по итогам всенародного референдума вошёл в состав России.

«Есть разные варианты снижения напряжённости. Например, Россия должна быть гораздо более открытой в плане военных учений», — приводит ТАСС слова госсекретаря.

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Напомним, в апреле 2018 года президент Латвии Раймонд Вейонис настороженно отреагировал на ракетные тренировочные стрельбы в Балтийском море, которые были заявлены Россией. По его словам, они являются демонстрацией силы и провокацией против Латвии и НАТО. Глава республики отметил, эти манёвры не способствуют безопасности в Балтийском регионе, а также негативно сказываются на судоходстве.

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