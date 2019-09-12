Ташкент, 12 сентября 2019, 10:09 — REGNUM Депутаты парламента Узбекистана одобрили кандидатуру Нозима Хусанова на должность министра занятости и трудовых отношений республики, сообщили в пресс-службе общенационального движения «Юксалиш» («Развитие»).
В Олий Мажлисе (нижней палате парламента) Узбекистана рассмотрели новую кандидатуру в связи с назначением бывшего главы ведомства Шерзода Кудбиева советником президента.
Отметим, Нозим Хусанов окончил Ташкентский автодорожный институт в 1997 году, а затем в 2002 году — Ташкентский финансовый институт, в 2007 году — Академию государственного и социального строительства. До своего назначения Хусанов занимал должность хокима (главы) Сергелийского района Ташкента.