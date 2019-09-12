Джуба, , 10:05 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир и лидер оппозиции Рик Мачар в ходе переговоров в Джубе договорились о крайнем сроке формирования временного правительства страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на совместное заявление лидеров.

«Стороны договорились о своевременном создании правительства. Под своевременным я имею в виду 12 ноября», — заявил после встречи журналистам официальный представитель правительства Южного Судана Майкл Макуей.

После переговоров Мачар завершил свой первый за год трехдневный визит в Южный Судан, где он и Киир пытались спасти мирное соглашение, реализация которого застопорилась на нескольких ключевых вопросах.

Наблюдатели отмечают, что политическая сделка между историческими соперниками — единственный способ продвинуться в реализации мирного соглашения 2018 года, которое было приостановлено из-за нерешенных ключевых вопросов о безопасности и границах внутри государства.

Двое политиков, чья вражда ввергла страну в гражданскую войну в 2013 году, всего через два года после с трудом завоеванной независимости от Судана, договорились в ближайшее время вновь провести переговоры. Конфликт был отмечен этнической жестокостью и гуманитарным кризисом.

«Ранее я говорил вам о том, что переговоры между нами идут хорошо. И мы скоро договоримся», — сказал Киир после встречи, обмениваясь рукопожатиями с Мачаром.

По сообщениям журналистов, в настоящее время Мачар ищет гарантии своей личной безопасности, прежде чем окончательно вернуться в Джубу, откуда он бежал под градом перестрелки, когда предыдущий мирный договор был отменен в июле 2016 года. Он вернулся в Джубу в октябре 2018 года менее чем на один день, чтобы отпраздновать подписание мирного соглашения.

«Джуба — дом, и я вернусь в Джубу, и даже если я уеду (снова) на какое-то время… мы достигли прогресса», — сказал Мачар.

Его заместитель Генри Одвар рассказал журналистам, что политики также обсуждали усилия по посредничеству с повстанческими группировками, не являющимися участниками мирного соглашения, которые продолжают боевые действия.