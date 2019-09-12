Сочи, Краснодарский край, , 09:55 — REGNUM Возможность прямой связи с президентом России Владимиром Путиным израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «огромной ценностью». Это позволило избежать столкновения российских и израильских военных в Сирии, рассказал политик в интервью РБК.

Нетаньяху отметил, что противоречия, возникшие между задачами российских Военно-воздушых сил и военными действиями Израиля в Сирии сделали столкновение «почти неизбежным». Путин, по его словам, также ценит прямой контакт.

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Израильский премьер добавил, что уважает Путина, и это взаимно. Диалог на равных, без пренебрежения делает возможной эффективную координацию двух стран.

«Говорим прямо, называя вещи своими именами», — сказал Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Сочи запланированы российско-израильские переговоры в рамках рабочего визита главы правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в РФ. Ранее он назвал радикальный ислам главной опасностью для будущего России.

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