Ереван, , 10:01 — REGNUM Газета «Айкакан Жаманак» исказила речь министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна. Об этом 12 сентября написал министр на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно газетной статье, на которую ссылается Торосян, министр, выступая в Национальном собрании, якобы высказал позицию, что непредоставление медицинской помощи не является уголовным преступлением.

Для опровержения этих слов Торосян выложил на своей странице видео-фрагмент своей речи, где говорит прямо противоположное. В своей речи, помимо прочего, министр просит сообщать ему о всех случаях, когда в медицинских учреждениях не была оказана необходимая медицинская помощь.

«Я требую опровержения СМИ, которое радикально исказило мои слова», — пишет министр.

Напомним, главным редактором газеты «Айкакан Жаманак» является Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна.