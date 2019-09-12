Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил своих помощников надавить на метеорологические службы, чтобы они скорректировали прогнозы по урагану «Дориан», сообщает The New York Times.

По данным издания, американский лидер хочет добиться, чтобы синоптики скорректировали прогнозы, которые противоречат его ранее сделанным заявлениям.

Так, утверждает газета, ранее Трамп публично указывал, что ураган может достичь штата Алабама, в то время как метеорологи заявляли, что данного рода заявления безосновательны.

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После этого, пишет издание, министр торговли США Уилбур Росс стал угрожать увольнением руководству Управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), чтобы они внесли корректировку прогноза. В итоге NOAA выпустило заявление о том, что синоптики в Алабаме были неправы, опровергнув слова Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести на Багамских островах, еще 50 погибли. На Багамах сейчас сохраняется режим ЧП, ураганом повреждено порядка 13 тысяч строений, многие из которых разрушены. Многие территории затоплены из-за ливней.

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