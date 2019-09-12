Киев, , 09:49 — REGNUM У украинского олигарха Игоря Коломойского в настоящий момент «все идёт по плану», — заявил в своем комментарии сегодня, 12 сентября, политолог Дмитрий Корнейчук.

«Сначала «кнопкодавы» из «Слуги народа» узурпируют власть, потом принимают непопулярные законы, плюс — «минские» законы», — отметил эксперт.

Корнейчук предполагает, что вскоре этот состав партии «Слуга народа» «отправят в утиль». После чего объявит досрочные выборы в Раду, уже по новой избирательной системе.

«И «Слуга народа» вновь получит большинство за счёт рейтинга Зеленского и пропорциональной системы. И вновь можно продолжать дерибанить страну», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 10 сентября офис президента Украины сообщил о встрече властей страны с олигархом Игорем Коломойским. Большинство экспертов считают, что публичное освещение этой встречи означает «очень мощный сигнал» об особом положении олигарха.

В свою очередь, Верховная рада Украины силами партии «Слуга народа» приняла целый ряд резонансных законов экономической направленности. Наибольший резонанс получил документ, согласно которому физлиц-предпринимателей (ФЛП) обяжут устанавливать оборудование для учета операций.