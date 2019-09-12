Киев, 12 сентября 2019, 09:54 — REGNUM Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может состояться до конца сентября 2019 года, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщило 11 сентября информационное агентство «УНИАН».
Посол Франции отметил, что президент Франции уделяет вопросу проведения саммита очень большое значение. Он также подчеркнул, что главной темой встречи будет выполнение Минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала проведение саммита «через несколько недель».
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