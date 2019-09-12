Киев, , 09:54 — REGNUM Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может состояться до конца сентября 2019 года, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщило 11 сентября информационное агентство «УНИАН».

"Я могу подтвердить, что сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента Французской Республики Макрона (Эммануэля Макрона — ИА REGNUM) с канцлером Германии Меркель (Ангелой Меркель — ИА REGNUM) и одновременно с президентами Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским — ИА REGNUM) и Путиным (президентом России Владимиром Путиным — ИА REGNUM) в надежде провести эту встречу действительно ещё до конца текущего месяца», — рассказал дипломат.

Посол Франции отметил, что президент Франции уделяет вопросу проведения саммита очень большое значение. Он также подчеркнул, что главной темой встречи будет выполнение Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала проведение саммита «через несколько недель».

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