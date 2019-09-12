Москва, , 09:42 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на государственной программе модернизации газового оборудования, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

«Безопасность не может сводиться к поборам с граждан. Нужна государственная программа модернизации газового оборудования», — заявил Миронов.

По его мнению, в рамках этой программы государство должно взять на себя хотя бы часть ответственности и расходов: проводить бесплатную замену устаревшего оборудования для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей, — тех категорий граждан, которым эти необходимые меры не по карману.

«Такой подход позволит в конечном итоге сэкономить бюджетные средства. Ведь в случае ЧП государство тратит миллионы рублей на выплаты пострадавшим, расселение или восстановление жилья», — указал парламентарий.