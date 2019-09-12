Аддис-Абеба, , 09:39 — REGNUM Создатели популярного в Эфиопии политического сатирического шоу заявили, что программа заканчивает свое трехлетнее вещание на государственном Fana TV после того, как со стороны телеканала были якобы предприняты попытки оказать на них давление с целью изменения содержания. Об этом сообщает ВВС Amharic.

По данным журналистов, 30-минутное шоу Min Litazez часто освещало текущие политические события и высмеивало высокопоставленных лиц.

Бехайлу Васси, один из создателей шоу, рассказал BBC, что в последнее время многие рекламодатели не хотели иметь с ним дело из-за политических вопросов, которые он поднимает.

По данным местного новостного агентства Wazema, один спонсор шоу был арестован и задержан на срок более 15 дней. Fana TV опровергает обвинения в запугивании. Руководство телеканала заявило, что в настоящее время шоу находится на «перерыве».

Тот факт, что Min Litazez показывалось в эфире телеканала Fana, который часто связывают с правящей коалицией, был воспринят многими как демонстрация терпимости премьер-министра Абия Ахмеда к критике.