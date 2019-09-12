Северск, Томская область, , 09:29 — REGNUM В закрытом томском городе Северске на время антитеррористических учений перекроют улицу. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Тактико-специальные учения правоохранительных служб по пресечению условного террористического акта пройдут в ЗАТО Северск 12 сентября. Основной объект — АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» («Росатом») на улице Автодорога. До 17:00 движение транспорта и пешеходов здесь будет ограничено.

В учениях примут участие сотрудники ФСБ, полиции, МЧС и другие. Население просят сохранять спокойствие. По информации регионального УФСБ, по городу будет передвигаться спецтехника и автомобили экстренных служб. У места учения могут досматривать пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого района с 3 по 4 сентября прошло тактико-специальное учение «Вихрь-2019».

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