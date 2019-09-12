Оренбург, , 09:19 — REGNUM В Оренбургской области депутат Заксобрания Владимир Фролов («Справедливая Россия») предлагает установить на законодательном уровне для всех без исключения «детей войны» ежегодную выплату ко Дню Победы в 1,5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

По данным областного минсоцразвития, официально статус «дети войны» на сегодняшний день имеют 36 323 человека. На практике же граждан, которые были детьми в годы войны и могут рассчитывать на такую выплату, в трое больше. Как подчеркнули в пресс-службе Заксобрания, разработчик законопроекта не учел этого, а также не указал источники финансирования.

По словам Фролова, невозможно сделать прогноз — сколько людей захотят оформить статус «дети войны», в связи с этим невозможно и подсчитать необходимую общую сумму выплат.

Напомним, закон о «детях войны» принят в регионе во втором чтении в октябре 2014 года, а вступил в силу в 2015 году. Особый статус могут получить те оренбуржцы, кто родился в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года.

В начале реализации закона в областном правительстве подчеркивали, что ряд граждан получит только удостоверение, поскольку относится к категории льготников и уже пользуется мерами поддержки.

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