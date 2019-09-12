Джакарта, , 09:17 — REGNUM Посольство США в Джакарте выразило соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Индонезии Бухаруддина Юсуф Хабиби, сообщает Sindonews.

«Правительство США и американский народ сожалеют о смерти бывшего президента Индонезии. Наши молитвы обращены к его семье», — говорится в сообщении посольства США в Индонезии.

Напомним, третий президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался в госпитале в Джакарте 11 сентября после прохождения интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Известие о смерти Хабиби было напрямую передано его вторым сыном Тареком Кемалем Хабиби.

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