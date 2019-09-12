Лондон, , 09:16 — REGNUM Российские ЗРК С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» являются наиболее опасными видами оружия для Великобритании. Об этом, как сообщает Janes 360, заявил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба британских ВВС Джулиан Болл.

По его словам, создаваемые Москвой при помощи данных вооружений зоны ограничения доступа и маневра ставят под сомнение возможности Лондона оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Справиться с подобным ограничением Болл предложил в том числе с помощью искусственного интеллекта, а также разработки перспективных видов оружия и изменения тактики ведения военных действий.

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Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» обладает тактико-техническими характеристиками, превосходящими зарубежные системы в несколько раз.

Ее важнейшей особенностью является способность к интеграции в любые национальные системы противовоздушной обороны, произведенные в других странах, не в России. Что интересно, при этой интеграции С-400 не теряет ни капли своего функционала.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ЗРС ПВО С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех типов воздушных целей и средств воздушно-космического нападения на расстоянии до 400 км.

На данный момент ЗРС С-400 считается одной из самых эффективных систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире.

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