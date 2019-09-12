Челябинск, , 09:13 — REGNUM Взаимный товарооборот между Узбекистаном и Челябинской области по итогам первой половины 2019 года составил $195,3 млн, что на 28,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом заявила временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе главы региона.

11 сентября губернатор встретился с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. В рамках переговоров стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений.

В частности, Текслер отметил, что Челябинская область занимает первое место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту. Асадов, в свою очередь, поздравил главу региона с избранием на пост губернатора.

Отметим, по итогам 2018 года товарооборот между Челябинской область и Узбекистаном составил $370 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Объем экспорта составил $349 млн, импорта — $21,2 млн.

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