В июле 2019 года делегация представителей бизнес-кругов Израиля во главе с руководителем компании NNG Дэвидом Верником побывала в Татарии, чтобы изучить экономический потенциал республики. Обсуждалась возможность открытия новых предприятий израильскими бизнесменами на территории региона.

Глава Татарии Рустам Минниханов тогда выразил уверенность, что визит предпринимателей «будет способствовать расширению торгово-экономических связей, направленных на укрепление российско-израильских отношений».