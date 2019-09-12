На полях Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года глава Татарии Рустам Минниханов на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в России Гарри Кореном отметил, что «товарооборот с Израилем невысок и это можно рассматривать как недоработку во взаимодействии».
МИД РФ: Мы обеспокоены планами Израиля присоединить Иорданскую долину
Накануне встречи глав государств в МИД РФ прокомментировали недавнее заявление Биньямина Нетаньяху о планах распространения суверенитета Израиля на Иорданскую долину. В МИД РФ отметили, что это может вызвать резкую эскалацию напряжённости во всем регионе.
В июле 2019 года делегация представителей бизнес-кругов Израиля во главе с руководителем компании NNG Дэвидом Верником побывала в Татарии, чтобы изучить экономический потенциал республики. Обсуждалась возможность открытия новых предприятий израильскими бизнесменами на территории региона.
Глава Татарии Рустам Минниханов тогда выразил уверенность, что визит предпринимателей «будет способствовать расширению торгово-экономических связей, направленных на укрепление российско-израильских отношений».