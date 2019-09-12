Ереван, , 09:35 — REGNUM В Ереване проходит 18-е заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Об этом 12 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Участники заседания обсудят планы по реализации мер военно-экономического сотрудничества государств-членов ОДКБ, который были приняты в мае 2016 года. В частности, будут рассмотрены вопросы по стандартизации вооружения и военной техники, повышение качества совместно производимого вооружения.

Заседание комиссии проходит под председательством вице-премьера Российской Федерации Юрия Борисова. В комиссии также участвует исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Напомним, 23 июня 2005 года Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ была создана общим решением общего Совета о коллективной безопасности организации. Главной задачей комиссии является выработка рекомендаций и решений для обеспечений эффективного военно-экономического сотрудничества.