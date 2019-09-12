Брюссель, , 08:45 — REGNUM Жен боевиков-исламистов, воевавших на Ближнем Востоке, необходимо рассматривать как потенциальную угрозу в странах Европы. К такому выводу пришла словацкая неправительственная организация Globsec, пишет газета Kronen Zeitung.

11 сентября в Брюсселе был представлен доклад организации, основанный на изучении судеб 326 европейских исламистов. Эти люди были арестованы, убиты или депортированы, начиная с 2015 года. Из 43 женщин, упомянутых в докладе, многие оказались причастными к вербовке, организации и планированию насильственных актов. Особую опасность представляют женщины старше 40 лет, их нельзя рассматривать лишь как жен террористов, поскольку они играют все более важную роль в террористических сетях. Меры по радикализации, как правило, результата не приносят. Вывод: эти женщины могут быть использованы для будущих террористических атак.

Власти Нидерландов могут назвать только два случая, когда радикалы изменили свои взгляды. В тюрьмах власти все чаще просто изолируют исламистов, чтобы они не оказали влияния на других заключенных.

Выводы авторов доклада не совпадают с точкой зрения нынешних властей ряда европейских стран. Например, система правосудия Германии рассматривает жен террористов скорее как жертв заблуждений и привлекает их к ответственности только в том случае, если доказано их непосредственное участие в боевых действиях или вербовке. Если же женщина лишь вела домашнее хозяйство и рожала детей, ее необходимо вернуть на родину и оказать помощь в возврате к обычной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти ФРГ доставили в страну четверых детей, рожденных женами террористов на территории, ранее подконтрольной «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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